Дженнифер Лоуренс провоцирует пользователей с тайного аккаунта в TikTok

Фото: www.globallookpress.com/Andrea Staccioli

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она также любит пообсуждать королевскую семью Британии.

Оскаро­носная актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что у нее есть секретный аккаунт в TikTok, где она вступает в перепалки с хейтерами и обсуждает королевскую семью. Об этом сообщает Where is the buzz.

Во время интервью в преддверии выхода своего нового фильма «Умри, моя любовь» с Роберт Паттинсон актриса призналась, что не просто смотрит видео в TikTok, а провоцирует пользователей на агрессию.

«У меня есть секрет. У меня тайная жизнь в TikTok. Я ввязываюсь в перепалки в комментариях», — сказала Лоуренс.

Она рассказала, что ее «онлайн-я» начиналось со споров про реалити-шоу и семью Кардашьянов. Однако затем она не смогла остановиться, когда начала комментировать жизнь королевской семьи Британии.

В качестве примера она привела спор о том, что многие не знали, что королева Елизавета II вышла замуж за своего четвероюродного брата — Филиппа Маунтбеттена. Лоуренс добавила, что ее принялись критиковать другие пользователи, хотя она лишь констатировала исторический факт. Эта перепалка и положила начало тайной деятельности актрисы в социальных сетях.

Лоуренс уже давно известна своей открытой, ироничной манерой интервью и прямым отношением к славе и публичности. Сейчас актриса успешно совмещает карьеру и материнство, воспитывая двух сыновей, одного из которых родила в марте 2025 года.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.