Песков указал на важность оценки экспертов по запрету продажи вейпов в РФ

Продажа устройств для курения несовершеннолетним в общественных местах запрещена с 2020 года.

Вопрос о полном запрете продажи вейпов на территории России необходимо обсуждать с экспертами и в парламенте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент России Владимир Путин сказал, что эта идея заслуживает внимания, но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в парламенте», — подчеркнул он.

Помимо этого, Песков пояснил, что, по мнению российского лидера, данная идея заслуживает внимания.

До этого, 6 ноября, Путин поддержал введение полного запрета на продажу электронных сигарет в РФ. Он указал, что важно как его принятие, но так и проведение просветительской работы среди молодежи по этому вопросу.

К тому же глава государства передавал, что в правительстве уже знают об образовавшейся проблеме и продолжают работу над ее решением.

Закон о запрете продажи в общественных местах кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним был принят в России в 2020 году. Тогда вейпы вместе с кальянами фактически приравняли к табачным изделиям, а их курение в общественных местах подверглось ограничению.

Розничная торговля на ярмарках и в онлайн-магазинах была запрещена весной 2023 года. В то же время в обычных торговых точках принадлежности для курения обязали скрыть с витрины. Был создан перечень запрещенных веществ — пищевых ароматизаторов и подсластителей, которые можно найти в составах жидкостей для курения.

