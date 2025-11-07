Брюса Уиллиса засняли гуляющим по пляжу в Калифорнии

Фото, видео: www.globallookpress.com/CAP/TFS; 5-tv.ru

Два года назад актеру диагностировали деменцию.

Брюс Уиллис снова показался на публике. Журналисты запечатлели его гуляющим по пляжу Лос-Анджелеса.

На них Уиллис выглядит расслабленным и веселым, но держится за сопровождающего. Два года назад у звезды «Крепкого орешка» диагностировали деменцию. С этого момента актер почти не появляется на публике.

Из-за болезни Уиллис уже не может разговаривать. Но, несмотря на развитие деменции, семья сообщает, что он чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что младшие дети Брюса Уиллиса — 13-летняя Мейбл Рэй и 11-летняя Эвелин Пенн — сильно переживают из-за диагноза отца.

Жена голливудской звезды Эмма Хеминг отметила, что сама также учится справляться с болезнью мужа и управлением его состоянием, оцениваемым в 250 миллионов долларов (20 миллиардов рублей). Эмма объяснила, что переезд Уиллиса в отдельную квартиру с круглосуточным уходом был необходимым шагом.

