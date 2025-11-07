Российский Superjet успешно прошел испытание водой

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба ОАК; 5-tv.ru

Тестирование с помощью резервуара провели на аэродроме Жуковский.

Российский Superjet, полностью состоящий из отечественных компонентов, прошел успешные испытания водой.

Для проведения тестирования на аэродроме Жуковский соорудили резервуар длиной 70 метров. Самолет прошел по воде на разных скоростях. Результаты подтвердили, что двигатели российского производства в таких условиях работают стабильно. Это значит, что при любых погодных условиях будет обеспечена безопасность пассажиров во время посадки.

По планам «Ростеха» серийные поставки самолета начнутся в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России ведется работа над предотвращением пессимистичного прогноза выбытия 339 самолетов из парка российских авиакомпаний к 2030 году, о котором ранее на совещании в Совете Федерации рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Среди задач названо продление возможности использования самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, поскольку они остаются востребованными в российских регионах, в ожидании серийного производства нового отечественного регионального воздушного лайнера.

