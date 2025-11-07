Контролируй свое время и смартфон: как гаджеты влияют на мозг

Фото, видео: Личный архив Антона Таранова; 5-tv.ru

Синдром цифровой усталости из-за постоянного скроллинга испытывают 73% россиян.

Современные смартфоны под завязку набиты разными интересными приложениями, что зачастую превращает их из полезного инструмента в игрушку для детей и взрослых. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал психофизиолог Антон Таранов.

Как гаджеты влияют на мозг?

Согласно недавнему исследованию, подавляющее большинство россиян — 73% — испытывают перегрузку, вызванную постоянным использованием гаджетов. Подобные симптомы уже принято называть синдромом цифровой усталости.

«С кем не бывало, что после того, как мы сделали рабочую задачу, мы незаметно на минуту, а то и часы погружаемся в виртуальный мир любимого приложения», — уточнил Антон Таранов.

Эксперт отметил, что большинство россиян проводят за смартфонами минимум по пять часов в день. И это, как добавил Таранов, вполне объяснимо.

«Мягкие цвета и очень умные алгоритмы цифровых платформ, подгоняющие под наши вкусы видео, которые нам показывают, делают скроллинг бесконечным. Это становится современным хобби», — сказал специалист.

По словам Антона Таранова, скроллинг сопровождается эффектом новизны, а также вызывает выплеск дофамина. Это, в свою очередь, дает чувство подъема и стимулирует внимание. Однако вместе с тем источает энергетический запас.

Можно ли «перезагрузить» себя без цифрового детокса?

Чтобы проводить меньше времени в гаджетах, Антон Таранов порекомендовал россиянам установить на своих устройствах «Родительский контроль».

«Вообще это история про ваши индивидуальные границы, когда вы уже их не контролируете. Есть ощущение, что кто-то вторгается к вам без спроса. И если вы, например, настроите время ночью, когда вы спите, чтобы случайные звонки вас не потревожили, ваш ночной сон будет гораздо крепче», — сказал эксперт.

При этом Таранов добавил, что все же самый лучший эффект для психики дает полный цифровой детокс. Поэтому иногда следует отказаться от смартфонов хотя бы на короткое время. Психофизиолог уточнил, что можно отправиться в поход в горы или заняться реальным хобби, которое раньше приносило удовольствие (спорт, рисование, пение).

«Попробуйте отключить яркие цвета. Это снижает мотивацию видео и чтение бесконечных новостных лент. И желаю вам всегда контролировать свое время и свой смартфон», — подытожил эксперт.

