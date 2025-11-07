Орбан: Москве и Вашингтону осталось решить всего пару вопросов перед встречей

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

Премьер-министр Венгрии надеется, что мирный саммит России и США все-таки состоится в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии допустил, что достичь мира на Украине удастся уже в ближайшее время. Об этом он заявил на борту самолета по пути в США, где должен встретиться с Трампом.

По словам Виктора Орбана, Москве и Вашингтону осталось решить «всего пару вопросов», чтобы согласовать план по Украине и организовать встречу Путина и Трампа в Будапеште.

Политик возлагает большие надежды на то, что мирный саммит в венгерской столице все-таки состоится.

«Между США и Россией остается несколько нерешенных вопросов. Если их урегулируют, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште. Затем, в зависимости от согласия сторон, может быть достигнуто прекращение огня и установление мира», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сам Трамп тоже утверждает, что в урегулировании украинского кризиса удалось достигнуть значительного прогресса. Никаких конкретных деталей он не привел.

