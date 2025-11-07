Агент украинской разведки задержан в Тамбовской области
Его обвиняют в финансировании терроризма и госизмене.
В Тамбовской области задержан агент украинской разведки. По данным следствия, он передавал блогеру, который работал на ГУР, секретную информацию. В том числе данные о дислокации подразделений, принимающих участие в спецоперации.
Кроме того, злоумышленник переводил деньги на счет запрещенной в России террористической организации. За госизмену и финансирование терроризма фигуранту грозит пожизненное заключение.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России совместно с ФСБ РФ пресекли подготовку к теракту.
По предварительной информации, 27-летний житель Волоколамска вступил в переписку с неизвестным через мессенджер по собственной инициативе и выразил готовность сотрудничать с украинскими спецслужбами.
Злоумышленнику не удалось осуществить задуманное. Полицейские задержали его на месте преступления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт».
