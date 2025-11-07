Десятки убийств: в Петербурге перед судом предстанут члены бандитской группировки

В Петербурге перед судом предстанут пять членов бандитской группировки

В 1990-х годах банда Андрея «Маленького» держала в ужасе жителей Северной столицы.

Расследование громкого уголовного дела завершено в Северной столице. Его фигуранты — члены группировки, которая держала в ужасе жителей города в 1990-е. На их счету — десятки убийств. Руководил ими Андрей Волов по кличке «Маленький», один из самых влиятельных авторитетов бандитского Петербурга.

Следователям удалось доказать 15 эпизодов. В ближайшее время перед судом предстанут пять человек. Ранее обвинения предъявили еще 12 членам банды.

