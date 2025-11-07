Шары, «бокалы» и спирали: чем украсят Москву к Новому году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Для уличных декораций города используют энергосберегающие диоды.
Улицы Москвы начали подготавливать к Новому году, используя украшения прошлых лет. Об этом порталу mos.ru рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, для украшения столицы ежегодно используют одно и то же оборудование. Так как за несколько лет в городе накопился достаточный запас декораций. К тому же все они могут видоизменяться, подстраиваясь под дату и символику.
«Традиционно установим по всему городу световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В настоящее время монтажные работы стартовали во всех административных округах», — пояснил чиновник.
Подчеркнул Бирюков и то, что светящиеся украшения изготовлены из энергосберегающих диодов. Они позволяют не только потреблять малое количество энергии, но и являются безопасными, да и могут функционировать в любых погодных условиях.
Он отметил, что большую часть конструкций разместят в привычных для москвичей местах. На самый большой новогодний шар можно будет посмотреть на Поклонной горе. А прогуляться под световыми арками — на площади Революции, Пушкинской, Манежной и Тверской площадях, Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, а также на улице Кузнецкий мост. Традиционно опоры освещения украсят световые консоли «бокалы», «вьюга», «спираль» и «кристалл».
