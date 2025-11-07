Могли похитить ради выкупа: что известно об убийстве Романа Новака и его жены

Фото: Instagram*/ t0r; 5-tv.ru

Супруги исчезли в начале октября, сигнал телефонов последний раз прошел из Кейптауна.

Жуткое убийство россиян в Арабских Эмиратах. Известный криптомошенник Роман Новак и его супруга найдены мертвыми в Дубае. Они перестали выходить на связь еще месяц назад. По данным местной полиции, сначала пару похитили с целью получения выкупа. Но никаких миллиардов на их счетах не нашли. Кто может стоять за жестокой расправой? Корреспондент «Известий» Юлия Майданова расскажет.

Все атрибуты роскоши: частный джет, фотографии в красивейших местах мира, гонки на Porsche. Роман Новак своим стилем жизни рекламировал созданный им криптокошелек Fintopio.

Вот только клиенты жаловались, что вывести прибыль оттуда не получается. А теперь они точно не смогут это сделать. Стало известно, что Романа и его жену зверски убили.

«По данным следствия, супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера, там они пересели на другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко.

Последнее время они жили в Дубае. Там у пары осталось двое детей. Из Арабских Эмиратов их забрал дедушка.

«Да, знаю, что что-то произошло. Но что произошло — не знаю. Вы знаете, идет следствие, и я никоим образом не имею никаких полномочий общаться с прессой», — заявил отец Анны Новак Виктор Ерошенко.

Роман Новак — уроженец Ленинграда. Ранее он носил фамилию Царев и пробовал себя в разных сферах. Выступал учредителем и руководителем фирм, которые занимались юриспруденцией, гуманитарными науками, разработкой компьютерного обеспечения и спортивными объектами.

Идея заработка через приложение давно увлекала Романа. Ее он воплотил в одном из последних проектов — «Спорт в народ». Регистрируешься, выбираешь тренера и пять раз в неделю получаешь видео с тренировками и меню.

К раскрутке приложения даже пригласили звезд шоу-бизнеса. Однако проект принес Роману не прибыль, а тюремный срок. Следствие установило, что в 2016 году Новак обманул одного из инвесторов, растратив три миллиона рублей.

Аналогичное преступление он совершил и годом позднее, с другим стартапом. У своего компаньона, который вложился в криптоприложение, похитил более четырех миллионов рублей. Новак получил шесть лет колонии, а украденные средства должен был выплатить потерпевшим.

После освобождения Роман зачастил в Дубай. В конце июля этого года перебрался туда с семьей. Тогда же стало известно о масштабных рейдах в Москва-Сити. Поводом для обысков стала информация о незаконном выводе денег в Дубай. А про самого Новака тогда сообщали, что он выманил у инвесторов 500 миллионов долларов и скрылся. В это время Роман уже раскручивал криптокошелек Fintopio.

«В рамках именно криптовалютного мира, в широком его понимании, я бы не сказал, что это прям какая-то там знаменитая фигура. И бравирование фразами, что „друг Дурова“, она звучит немножко странно. Да, у них там есть достаточно большая группа, но видно, что с накрученными подписчиками, потому что очень маленькие охваты», — отметил киберэксперт Сергей Трухачев.

Инвесторов Новак привлекал, рассказывая о дружбе с Павлом Дуровым. Якобы располагает инсайдерской информацией от основателя Telegram. Тем, кто планировал вложиться в его стартап, предлагал облигации Telegram по сниженной цене, а также токены TON с большой скидкой — при условии, что их нельзя будет продавать три года. Минимальный взнос составлял миллион долларов. И, судя по всему, Новаку верили, деньги вкладывали. Жене и дочерям он дарил дорогие подарки, организовывал встречи со звездами.

Роман Новак с супругой исчезли в начале октября. Сигнал телефонов последний раз прошел из Кейптауна. Выяснилось, что супругов похитили, вероятно, с целью выкупа. А не получив требуемой суммы, злоумышленники расправились с парой. Следствие установило: похищение и убийство совершили граждане России, сейчас их этапируют в Петербург.

