Группировка войск «Восток» продвигалась в глубину вражеской обороны всю прошедшую неделю.

Вооруженные силы (ВС) России окончательно освободили населенный пункт Успеновка, который находится в Запорожской области. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продвигались в глубину вражеской обороны в течение прошедшей недели, после чего завершили освобождение населенного пункта.

Во время наступления российских военнослужащих на данном направлении боевики киевского режима понесли значительные потери — до 1695 человек. При этом были уничтожены пару танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей.

Помимо этого, ВС РФ поразили 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре склада боеприпасов.

До этого командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» уточнял, что российская армия завершает зачистку западной части города Купянск в Харьковской области.

Также, 6 ноября, в Минобороны РФ отмечали, что российские войска предотвратили попытку бригады ВСУ выйти из окружения в районе Купянска. Прорыв вражеской штурмовой группы к разрушенной переправе через реку Оскол был предотвращен в районе населенного пункта Петровка.

Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки российские военные освободили 16 зданий в западной части Купянска.

