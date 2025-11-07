Внутренняя опора: как распознать женщину, которая знает себе цену

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Самоценность не должна ассоциироваться с высокими финансовыми запросами и высокомерием.

Когда говорят о женской самоценности, у многих возникают ассоциации с высокими финансовыми запросами и высокомерием. Однако в действительности женщина, знающая себе цену — это, прежде всего, та, кто относится к себе с уважением и не пытается доказать ничего окружающим, особенно мужчинам. О том, какие признаки выдают стабильную внутреннюю опору, 5-tv.ru рассказала интегративный психолог, эксперт по отношениям, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова.

Личные границы и самоуважение

Самоценность — это ощущение, что вы уже достойны любви, уважения и успеха. Та, кто им обладает, не будет бесконечно подстраиваться под партнера, чтобы удержать его, отменять ради него свои планы или терпеть пренебрежение. В этом случае мотивом в отношениях становится взаимное уважение, а не страх одиночества.

Такая женщина умеет четко обозначить свои границы.

«Если партнер ведет себя неуважительно, она не уходит в молчание, чтобы наказать, а спокойно говорит: «Со мной так нельзя. Давай обсудим это, когда ты будешь готов к конструктивному диалогу”» — объяснила Богунова.

Самоценная женщина не виснет на партнере и не «тоскует по нему у окна». Если тот занят работой, хобби или общением с друзьями, она использует это время для своего развития, встреч с подругами или спорта.

Если женщина знает себе цену, то никогда не будет выпрашивать у мужчины любовь или внимание, но при этом она умеет поставить его в известность о своих потребностях. Ее задача — быть счастливой самой, а не становиться единственным источником счастья для партнера.

Не сравнивать себя с другими

Женщина с внутренней опорой не сравнивает свою жизнь с идеальными картинками из интернета. Человек, осознающий свою ценность, измеряет успех, будь то карьера или отношения, по своим собственным меркам. Кроме того, он никогда не будет намеренно обесценивать свои достижения.

«Самоценность — это уверенная сила. Это внутренняя инструкция: „Я в порядке. Я справлюсь. И я заслуживаю самого лучшего“», — подчеркнула психолог.

Избирательность в быту и отношениях

При проработанной самоценности появляется способность говорить «нет» без чувства вины и не считать себя обязанной объяснять причины или извиняться. Женщина уважает себя, свои энергию и время.

В быту и межличностных отношениях такая женщина выберет качество, а не количество. Например, обустраивая свой дом или покупая средства ухода за собой, вместо десяти дешевых вещей она выберет одну, но по-настоящему качественную и нужную.

Кроме того, самоценная женщина избирательна в выборе окружения, избегает токсичных людей, которые ее не уважают, и умеет уходить из исчерпавших себя отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог рассказала о причинах женских измен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.