Внутренняя опора: как распознать женщину, которая знает себе цену

Самоценность не должна ассоциироваться с высокими финансовыми запросами и высокомерием.
Когда говорят о женской самоценности, у многих возникают ассоциации с высокими финансовыми запросами и высокомерием. Однако в действительности женщина, знающая себе цену — это, прежде всего, та, кто относится к себе с уважением и не пытается доказать ничего окружающим, особенно мужчинам. О том, какие признаки выдают стабильную внутреннюю опору, 5-tv.ru рассказала интегративный психолог, эксперт по отношениям, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова.
Личные границы и самоуважение
Самоценность — это ощущение, что вы уже достойны любви, уважения и успеха. Та, кто им обладает, не будет бесконечно подстраиваться под партнера, чтобы удержать его, отменять ради него свои планы или терпеть пренебрежение. В этом случае мотивом в отношениях становится взаимное уважение, а не страх одиночества.
Такая женщина умеет четко обозначить свои границы.
«Если партнер ведет себя неуважительно, она не уходит в молчание, чтобы наказать, а спокойно говорит: «Со мной так нельзя. Давай обсудим это, когда ты будешь готов к конструктивному диалогу”» — объяснила Богунова.
Самоценная женщина не виснет на партнере и не «тоскует по нему у окна». Если тот занят работой, хобби или общением с друзьями, она использует это время для своего развития, встреч с подругами или спорта.
Если женщина знает себе цену, то никогда не будет выпрашивать у мужчины любовь или внимание, но при этом она умеет поставить его в известность о своих потребностях. Ее задача — быть счастливой самой, а не становиться единственным источником счастья для партнера.
Не сравнивать себя с другими
Женщина с внутренней опорой не сравнивает свою жизнь с идеальными картинками из интернета. Человек, осознающий свою ценность, измеряет успех, будь то карьера или отношения, по своим собственным меркам. Кроме того, он никогда не будет намеренно обесценивать свои достижения.
«Самоценность — это уверенная сила. Это внутренняя инструкция: „Я в порядке. Я справлюсь. И я заслуживаю самого лучшего“», — подчеркнула психолог.
Избирательность в быту и отношениях
При проработанной самоценности появляется способность говорить «нет» без чувства вины и не считать себя обязанной объяснять причины или извиняться. Женщина уважает себя, свои энергию и время.
В быту и межличностных отношениях такая женщина выберет качество, а не количество. Например, обустраивая свой дом или покупая средства ухода за собой, вместо десяти дешевых вещей она выберет одну, но по-настоящему качественную и нужную.
Кроме того, самоценная женщина избирательна в выборе окружения, избегает токсичных людей, которые ее не уважают, и умеет уходить из исчерпавших себя отношений.
