Вы на своем месте: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 ноября
Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.
Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.
Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 10 по 16 ноября 2025 года.
Общая энергия недели (Карта Таро — Звезда)
Карта Звезда — символ надежды, исцеления, внутреннего света, вдохновения. Вы подходите к моменту, когда после долгого периода напряжения начинаете видеть свет. Это не станет громким прорывом, а проявится, как тихое пробуждение веры.
Возможно, вы получите известие, которое напомнит: «Ты важен». Или почувствуете: «Сейчас я на своем месте».
Позвольте себе надеяться не как на иллюзию, а как на знание, пришедшее из глубины. Вы заслуживаете света, даже если он пока только внутри.
Здоровье (Карта Таро — Королева Пентаклей)
Карта Королева Пентаклей говорит о гармоничном состоянии, зрелости, устойчивой заботе о себе. Вы находитесь в фазе, когда здоровье — не борьба, а образ жизни.
Возможно, вы уже внедрили устойчивые ритуалы:
- сон;
- питание;
- движение;
- отдых.
Теперь вы почувствуете результат: больше энергии, крепче иммунитет, яснее ум. Продолжайте в том же ритме. Не пренебрегайте мелочами. Здоровье, как сад: оно требует постоянства, а не усилий раз в год.
Финансы (Карта Таро — Девятка Пентаклей)
Карта Девятка Пентаклей — символ благополучия, зрелых доходов, независимости, удовлетворения. Вы находитесь в фазе, когда труд приносит зрелые плоды.
Возможно, вас ждет:
- получение вознаграждения за давний проект;
- признание вашей ценности;
- стабильный доход;
- возможность позволить себе что-то приятное — не из спонтанности, а из достатка.
Инвестируйте в себя: курсы, отдых, здоровье. Вы не тратите — вы вкладываетесь в свою силу.
Отношения (Карта Таро — Королева Чаш)
Карта Королева Чаш говорит о женской силе, интуиции, зрелой любви, заботе.
Если вы в отношениях, то возможен момент, когда вы или партнер проявите глубокую эмоциональную зрелость. Вас может ждать:
- примирение;
- прощение;
- поддержка в трудный момент.
Если одиноки, то велика вероятность встречи с человеком, который:
- умеет слушать;
- ценит гармонию;
- хочет создавать, а не разрушать.
Это время, когда вы становитесь источником тепла для других. Вы, как женщина с чашей: даете энергию не из пустоты, а из полноценности.
Совет на неделю (Карта Таро — Жрица)
Жрица — карта тишины, интуиции, тайны, внутреннего знания. Она сидит между светом и тьмой, между двумя колоннами — и ничего не делает. Она знает.
В этот период важно:
- не принимать решений под давлением;
- не искать подтверждения у других;
- не анализировать до изнеможения.
Вместо этого — слушайте тишину. Ответ уже внутри. Вы просто еще не решились на него взглянуть. Выделите вечер для себя. Задайте вопрос и не ждите ответа в словах.
Он придет:
- во сне;
- в случайной фразе;
- в ощущении: «Да. Это мое».
