Вы на своем месте: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 ноября

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 10 по 16 ноября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Звезда)

Карта Звезда — символ надежды, исцеления, внутреннего света, вдохновения. Вы подходите к моменту, когда после долгого периода напряжения начинаете видеть свет. Это не станет громким прорывом, а проявится, как тихое пробуждение веры.

Возможно, вы получите известие, которое напомнит: «Ты важен». Или почувствуете: «Сейчас я на своем месте».

Позвольте себе надеяться не как на иллюзию, а как на знание, пришедшее из глубины. Вы заслуживаете света, даже если он пока только внутри.

Здоровье (Карта Таро — Королева Пентаклей)

Карта Королева Пентаклей говорит о гармоничном состоянии, зрелости, устойчивой заботе о себе. Вы находитесь в фазе, когда здоровье — не борьба, а образ жизни.

Возможно, вы уже внедрили устойчивые ритуалы:

сон;

питание;

движение;

отдых.

Теперь вы почувствуете результат: больше энергии, крепче иммунитет, яснее ум. Продолжайте в том же ритме. Не пренебрегайте мелочами. Здоровье, как сад: оно требует постоянства, а не усилий раз в год.

Финансы (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

Карта Девятка Пентаклей — символ благополучия, зрелых доходов, независимости, удовлетворения. Вы находитесь в фазе, когда труд приносит зрелые плоды.

Возможно, вас ждет:

получение вознаграждения за давний проект;

признание вашей ценности;

стабильный доход;

возможность позволить себе что-то приятное — не из спонтанности, а из достатка.

Инвестируйте в себя: курсы, отдых, здоровье. Вы не тратите — вы вкладываетесь в свою силу.

Отношения (Карта Таро — Королева Чаш)

Карта Королева Чаш говорит о женской силе, интуиции, зрелой любви, заботе.

Если вы в отношениях, то возможен момент, когда вы или партнер проявите глубокую эмоциональную зрелость. Вас может ждать:

примирение;

прощение;

поддержка в трудный момент.

Если одиноки, то велика вероятность встречи с человеком, который:

умеет слушать;

ценит гармонию;

хочет создавать, а не разрушать.

Это время, когда вы становитесь источником тепла для других. Вы, как женщина с чашей: даете энергию не из пустоты, а из полноценности.

Совет на неделю (Карта Таро — Жрица)

Жрица — карта тишины, интуиции, тайны, внутреннего знания. Она сидит между светом и тьмой, между двумя колоннами — и ничего не делает. Она знает.

В этот период важно:

не принимать решений под давлением;

не искать подтверждения у других;

не анализировать до изнеможения.

Вместо этого — слушайте тишину. Ответ уже внутри. Вы просто еще не решились на него взглянуть. Выделите вечер для себя. Задайте вопрос и не ждите ответа в словах.

Он придет:

во сне;

в случайной фразе;

в ощущении: «Да. Это мое».

