Сотни семей получили письма о смерти близких из-за ошибки больницы

Некоторые пациенты получили уведомления и о своей кончине.

В американском штате Мэн произошел крайне неприятный инцидент: система здравоохранения MaineHealth по ошибке разослала сотни писем семьям пациентов, в которых сообщалось о смерти их родственников. Об этом сообщает Daily Mail.

Письма были отправлены в конце октября 2025 года и затронули 531 пациента, которые на самом деле живы и продолжают получать медицинское обслуживание. В текстах MaineHealth выражала соболезнования и давала рекомендации по распоряжению имуществом умершего, указывая, что больничные счета и процедуры должны быть оплачены.

«Мы хотели бы выразить наши соболезнования в связи с кончиной вашего родственника», — сообщалось в уведомлениях.

Представители MaineHealth объяснили инцидент сбоем в недавно обновленной компьютерной системе, которая отвечает за автоматическую обработку данных пациентов. Ошибка была быстро выявлена, и всем пострадавшим были разосланы письма с извинениями и разъяснениями.

Пациенты, получившие письма о своей собственной смерти, рассказали о шоке и сильном стрессе.

«Было довольно неприятно это узнать. Зачем им было говорить, что я умерла? Это было действительно шокирующе и неприятно», — заявила одна из пациенток, пожелавшая остаться анонимной.

Она добавила, что опасалась возможных бюрократических проблем, если бы информация о ее «смерти» попала в официальные базы данных.

MaineHealth управляет восьмью больницами и обширной сетью клиник в штатах Мэн и Нью-Гэмпшир, которые ежегодно обслуживают более 1,1 миллиона пациентов. После инцидента компания инициировала проверку своей компьютерной системы и планирует принять меры, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

