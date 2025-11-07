Лошадь насмерть лягнула беременную из общины амишей

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Warnack

Животное разбушевалось в хлеву.

В американском штате Мэн беременная скончалась после того, как получила смертельный удар копытом от лошади. Об этом сообщает LocalSYR.com.

Беверли Глик, представительница общины амишей, доила корову, когда случилась трагедия. В этот момент рядом находились две лошади, которые начали драться. Одна из них случайно лягнула женщину по голове.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка. По информации источника, Глик находилась на седьмом месяце беременности.

Ранее в британском графстве во время прогулки с собакой трагически погибла 59-летняя пенсионерка, ранее работавшая медсестрой. На женщину неожиданно набросилось стадо коров, которые затоптали ее. Об этом пишет издание People.

Пострадавшая получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия прибыл медицинский вертолет, и женщину экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

Согласно заключению коронера, смерть наступила из-за множественных ударов, приведших к массивной кровопотере и геморрагическому шоку.

Следствие по делу временно приостановлено, материалы расследования планируют передать другому коронеру для дальнейшего изучения всех обстоятельств случившегося.

