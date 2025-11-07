Всплеск детской жестокости: в РФ подростки совершили 41 убийство с начала года

В России подростки совершили 41 убийство с начала года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Следственный комитет фиксирует нарастающий уровень насилия и бесчеловечности среди несовершеннолетних.

С начала 2025 года в России подростками совершено 41 убийство, сообщает Следственный комитет РФ. По данным ведомства, только за первые девять месяцев текущего года несовершеннолетние совершили более 14 тысяч преступлений, в то время как за весь 2024 год показатель составил 26 тысяч.

«Особую тревогу вызывает увеличение числа насильственных посягательств», — отметили в СК.

По информации представителей ведомства, подростками зафиксировано около 1,5 тысячи преступлений против жизни и здоровья, что на 13% больше, чем годом ранее.

Эксперты и следователи подчеркивают: снизить формальные показатели преступности не удается из-за роста агрессии и показательной жестокости среди несовершеннолетних. Опубликованные в СМИ истории подтверждают: случаи приграничного садизма становятся частыми.

Так, в Нижегородской области двое подростков — 13 и 14 лет — несколько дней издевались над пенсионеркой-соседкой. Пострадавшей переломали ноги битой, побрили голову и изнасиловали, снимая все на видео, пока в доме находилась 8-летняя сестра одного из них. В Александрове Владимирской области 14‑летний подросток и его 16‑летний приятель напали на мужчину на улице, оскорбили его и нанесли удары ножом и ногой, записывая происходящее на телефон.

Следователи объясняют подобные вспышки насилия деформацией ценностей и влиянием социальных сетей, где демонстрация агрессии становится способом самоутверждения. По данным экспертов, подростковая преступность все чаще перемещается в сферу сетевого «контента» — видео пыток и издевательств распространяются в мессенджерах.

Правоохранительные органы обещают усилить контроль и профилактические меры, однако юристы отмечают, что привлечь к уголовной ответственности детей младше 14 лет по‑прежнему невозможно. Это означает, что часть совершивших тяжкие деяния остается вне наказания, а рост детской агрессии требует уже не только реакции силовиков, но и системных шагов в образовании и социальной сфере.

