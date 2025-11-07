«Государственный деятель, посланный свыше»: Токаев назвал Трампа великим политиком
Токаев увидел в Трампе посланника свыше
Президент Казахстана считает, что миссия его американского коллеги — вернуть здравый смысл в политику США.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал американского лидера Дональда Трампа великим государственным деятелем и «посланным свыше» лидером. Об этом сообщает издание AKIPress.
Во время саммита «США — Центральная Азия» Токаев обратился к Трампу с теплыми словами.
«Ровно год назад вы одержали убедительную победу на абсолютно честных выборах, и я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю», — сказал он.
Глава Казахстана также отметил, что взгляды и политика Дональда Трампа находят поддержку не только внутри Соединенных Штатов, но и за их пределами.
Встреча лидеров состоялась 6 ноября в Вашингтоне. В переговорах участвовали президенты Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана и Таджикистана. Саммит стал частью формата сотрудничества «С5+1», направленного на укрепление политических и экономических связей между США и странами Центральной Азии.
На саммите президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов разговаривали с американским лидером Дональдом Трампом на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон предпочли говорить на государственных языках своих стран, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал единственным представителем региона, выступившим на английском.
