Американский военный эксперт Дуглас Макгрегор заявил, что глава киевского режима может в любой момент бросить свой народ.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы разработал план бегства из Украины. По словам Макгрегора, украинский лидер может внезапно покинуть страну.

«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — заявил Макрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.

Он также подчеркнул, что Зеленскому нельзя позволить сбежать, так как он, по его мнению, должен ответить за свои действия.

«Ему нужно встретиться лицом к лицу с украинским народом, чьи жизни он бессмысленно растратил, а также с россиянами», — добавил Макгрегор.

С февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского писал, что украинская армия несет тяжелые потери, а средний возраст призывников достиг 43 лет. В Сети также публикуются кадры, на которых представители военкоматов силой задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах.

