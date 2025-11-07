В тюрьме заключенные расправились с убийцей двухлетней девочки

Фото: 5-tv.ru

В одной из тюрем Великобритании погиб 33-летний заключенный Кайл Беван, осужденный за убийство двухлетней дочери своей подруги. Об этом сообщает издание The Nightly.

По информации издания, на Бевана напали трое других заключенных. Его тело без признаков жизни было найдено охраной в камере исправительного учреждения. Сотрудники тюрьмы вызвали полицию, после чего было начато расследование обстоятельств произошедшего.

Как уточнили в полиции графства Уэст-Йоркшир, мужчина погиб от действий сокамерников. На момент нападения он отбывал пожизненный срок с минимальным сроком заключения 28 лет.

Преступление, за которое Беван был осужден, произошло в 2020 году. Тогда он до смерти избил двухлетнюю дочь своей подруги. На судебном процессе подсудимый не выразил раскаяния за содеянное.

Власти Великобритании начали проверку условий содержания заключенных и действий тюремного персонала, чтобы установить, как подобный инцидент стал возможен.

