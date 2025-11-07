Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президенту США пора совершить ответный визит после приезда Путина на Аляску.

Чтобы завершить украинский конфликт, президенту США Дональду Трампу необходимо приехать в Москву. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Политик подчеркнул, что лидер киевского режима Владимир Зеленский «абсолютно ничего не может решить сам». По его словам, главе Незалежной не позволено принимать решения о войне или о мире, но такая возможность есть у США и администрации Трампа.

«Президент Трамп обещал положить конец войне, но он будет продолжать ее до тех пор, пока не увидит, что дела в Америке обернутся плохо», — заявил автор публикации.

Мема также отметил, что президент РФ Владимир Путин продемонстрировал серьезную готовность к мирным переговорам, посетив Аляску 15 августа, теперь пришло время Трампу приехать в Москву с ответным визитом.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Финляндии Александр Стубб предложил организовать встречу между лидерами России и США на саммите G20 в ЮАР.

