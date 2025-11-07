Студенты московских колледжей отправили в зону СВО около 15 тонн гуманитарной помощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей проводятся регулярно.

Студенты и преподаватели московских колледжей за 2025 год отправили в зону СВО почти 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента образования и науки.

Бойцам передали технику, продукты, одежду и маскировочные сети, а также 25 тысяч писем и видеопоздравлений.

«Мы регулярно проводим благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей. <…> Акция символизирует единство, взаимопомощь, взаимовыручку, доброту, честность и открытость, именно такие качества мы стараемся привить нашим студентам, потому что индустрия гостеприимства — про любовь от всего сердца и заботу о близких», — сказала директор колледжа сферы услуг № 10 Екатерина Писарик.

В октябре учащиеся данного образовательного учреждения испекли и отослали в зону СВО домашнее печенье. Также волонтеры Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина собрали продукты, медикаменты и другие необходимые на передовой вещи. Жители новых регионов получили школьные принадлежности.

Представители политехнического колледжа № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина передали компактные наборы для быстрого завтрака. В них вошли каши и кисель, которые становятся готовы к употреблению после заливки кипятком.

От колледжа малого бизнеса № 4 военным передали медикаменты, фрукты, домашнюю выпечку, а также адаптивную одежду, которую студенты и педагоги образовательного учреждения разработали и сшили сами. Они также посетили раненых бойцов в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

Для многопрофильной больницы в Санкт-Петербурге, где проходят лечение военнослужащие в Техническом колледже № 34, совместно с управой района Нагатино-Садовники было изготовлено 150 комплектов постельного белья. Еще 60 комплектов и 50 пледов уехали в военный госпиталь Белгородской области.

Студенты медицинского колледжа № 6 и технологического колледжа № 21 самостоятельно регулярно плетут маскировочные сети, которые отправляют на передовую.

В Институте среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинского Московского городского педагогического университета были собраны и переданы в зону СВО посылки с теплыми вещами, средствами гигиены и медикаментами. Всего отправлено более 250 килограммов гуманитарного груза.

Подобные посылки для жителей новых регионов передали и от образовательного комплекса градостроительства «Столица». А студенты и педагоги Московского автомобильно-строительного колледжа имени А. А. Николаева отправили на передовую технику: портативные зарядные устройства, рации, детекторы дронов и телевизорные прицелы.

