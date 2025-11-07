В Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили теракт с участием украинского агента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

По предварительным данным, мужчина сам вышел на связь с кураторами.

В Подмосковье сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России совместно с ФСБ РФ пресекли подготовку к теракту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, 27-летний житель Волоколамска, используя один из мессенджеров, по собственной инициативе вступил в переписку с неизвестным и выразил готовность помогать спецслужбам Украины.

«По указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать», — пояснила Ирина Волк.

Официальный представитель МВД РФ подчеркнула, что злоумышленнику не удалось реализовать свою часть преступного плана. Сотрудники полиции задержали его на месте. Против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт».

Правоохранители продолжают устанавливать все детали произошедшего, а также ведут поиск соучастников задержанного.

