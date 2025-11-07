Пара нашла в старинном доме потайную комнату и раскрыла трагическую историю

Фото: 5-tv.ru

Особняк XIX века хранил жестокую тайну.

Жительница американского штата Род-Айленда Лори Дюма и ее муж Джефф столкнулись с необычным и шокирующим открытием после покупки дома XIX века. Потайная комната раскрыла трагическую историю девочки, которая произошла задолго до приезда новых жильцов. Об этом сообщает Mirror.

Неожиданная находка

Дом привлек супругов красотой витражных окон, старинным декором и просторным садом, но во время подготовки чердака к обустройству музыкальной комнаты они обнаружили потайную комнату.

Комната, соединенная с чердаком, имела металлический пол, собственный слив и дверь, которую можно было запереть только снаружи. Внутри находилась загадочная детская игрушка — деревянный брусок с буквой «F».

«Только когда мы начали уборку, мы поняли, что пол металлический. Это было довольно странно. С одной стороны, есть дверная ручка и засов, так что тот, кто был внутри, не мог выбраться», — рассказала Лори.

Скрыли от чужих глаз

После разговора с местными жителями Лори узнала о существовании так называемых «комнат разочарований» — помещений, которые в конце XIX века создавали родители для сокрытия детей с ограниченными возможностями, чтобы держать их вдали от общества.

В ходе исследования истории дома Лори и Джефф обнаружили, что ранее в особняке жил судья по фамилии Карпентер. В библиотечных архивах они нашли запись о его дочери Рут, умершей в возрасте пяти лет, и посетили ее могилу с надписью: «Рут, 1895–1900, дочь Иова и Фрэнсис».

Пара предположила, что маленькая девочка жила в «комнате разочарований» из-за серьезного заболевания или инвалидности. Ни в одной публикации о семье не упоминалось о ее жизни, только о смерти, тогда как остальные члены семьи были на виду.

Почтили память Рут

Вместо того чтобы превратить чердак в музыкальную комнату, Лори и Джефф добавили туда куклы и плюшевых мишек, чтобы почтить память Рут.

«Мы хотели немного развеять грусть и сделать так, чтобы Рут стала частью семьи», — рассказала Лори.

Эта история вдохновила создателей фильма 2016 года «Комната разочарований», в котором главную роль сыграла Кейт Бекинсейл.

