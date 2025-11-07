Замерзает от иллюзий: как Европа направляет российский газ на Украину

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Альтернативные маршруты Незалежной работают в обратную для нее сторону.

Несмотря на заявления о возобновлении поставок газа через «Вертикальный газовый коридор» — маршрут, созданный для доставки сжиженного природного газа (СПГ) из Греции — Украина в ноябре получает почти весь импортируемый газ не из Европы, а напрямую из России. Об этом сообщили в издании EADaily.

Газ из Греции не идет

В ноябре возобновились транзитные мощности по южному маршруту — через Болгарию, Румынию и Молдавию. Украинские и европейские компании, среди которых DEPA, Axpo Trading и D.Trading, выкупили более 600 тысяч кубометров в сутки на месяц вперед. Однако, по данным ENTSOG, реальные потоки 5 ноября превысили миллион кубометров в сутки, что почти вдвое больше заявленных.

На самом деле, как отметили в источнике, никакого газа из Греции на украинскую границу не поступает. Пункт «Сидирокастрон» на греческо-болгарской границе, ключевой узел для импорта СПГ, не принимает топливо с начала июня. Он перекачивает российский газ из Болгарии в Грецию.

Азербайджанский и турецкий газ, которые должны были частично компенсировать дефицит, также не растут — их поставки в Болгарию даже немного сократились в ноябре.

Реальный источник

Единственный стабильный и масштабный источник газа для Украины — российский «Газпром». Он установил рекорд по поставкам через «Турецкий поток» 5 ноября — 55,8 миллионов кубометров в сутки, повторив февральский максимум.

При этом газ не идет напрямую на Украину. Он попадает в Европу, где западные трейдеры перенаправляют его в сторону Украины, оформляя как «нероссийский» — через сложные схемы обмена и транзита. Такая «перетарификация» позволяет снизить логистические затраты, обойти санкционные ограничения и получить доступ к украинскому рынку без прямых контрактов с «Газпромом».

По данным GIE, на 5 ноября в Румынии хранилось почти семь миллионов кубометров российского газа, часть которого уже направлена на Украину. Польша и Венгрия — основные поставщики, но и они работают на пределе.

Добыча на Украине обрушилась

Ответные удары Вооруженных сил (ВС) России по инфраструктуре газодобычи сократили суточную добычу в стране на 30–60%, согласно данным экс-министра энергетики Ольги Буславец. При нормальном уровне в 50 миллионов кубометров на данный момент стране требуется 15–30 миллионов кубометров в сутки извне для того, чтобы покрыть базовые потребности в отоплении.

Александр Харченко, директор Киевского центра энергетических исследований, предупредил, что восстановление компрессорных станций и скважин займет 15–18 месяцев.

Украина заполнила подземные хранилища на 13,2 миллиардов кубометров, что является рекордом. Но в прошлом сезоне аналогичный объем исчерпался полностью. Дефицит этой зимы оценивается в более четырех миллиардов кубометров. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что для закупки недостающего газа осталось найти 750 миллиардов долларов.

Дорогая иллюзия

Маршрут, задуманный как альтернатива российскому газу, оказался наиболее дорогим: 90–100 долларов за тысячу кубометров — четверть стоимости всего топлива. При этом польский и венгерский маршруты, хоть и загружены, дешевле.

Украина самостоятельно уничтожила приемлемый вариант — прямые закупки у европейских трейдеров через собственный транзит. Когда Киев остановил этот поток, он отрезал себе путь к экономичному импорту. Теперь украинские власти вынуждены платить втридорога, чтобы получить тот же газ, но через сложные схемы и с перепродажей.

Ранее 5-tv.ru писал, что предстоящая зима в Киеве может стать катастрофой из-за проблем с газом.

