Мужчина задушил девушку ремнем от ее сумки и спрятал ее тело в лесу

Жертва вела дневниковые записи, которые пролили свет на случившееся.

В американском штате Висконсин 57-летний мужчина задушил свою девушку ремнем от ее сумочки, после того как она решила расстаться с ним. Об этом сообщает издание People.

Жертва была найдена мертвой строителем в лесистой местности. Согласно полицейскому отчету, тело находилось в сильном разложении, что затруднило определение точной причины смерти.

Судебное разбирательство показало, что мужчина был жестоким и агрессивным партнером. В ежедневнике девушки, найденном следователями, были записи о постоянном физическом насилии со стороны злоумышленника. Кроме того, на мобильном телефоне девушки обнаружили фотографии с признаками насилия.

Согласно материалам дела, камеры наблюдения зафиксировали, как жертва покидает квартиру с сумкой и бутылкой для воды, а вскоре после этого мужчина возвращается в квартиру с той же бутылкой. Позже он был замечен с пластиковым пакетом, в котором находились вещи девушки.

Прокуроры подчеркнули, что ключевую роль в деле сыграли косвенные улики: записи с мобильных телефонов показали удаление около тысячи сообщений, а также местоположение устройств в момент исчезновения девушки.

«Правосудие восторжествовало в деле о трагическом и бессмысленном убийстве Стефани Павловски. Быстрый вердикт присяжных, вынесенный чуть более чем за час, отражает убедительность представленных доказательств. Мы надеемся, что это принесет хоть какое-то утешение семье Стефани», — заявила окружной прокурор.

