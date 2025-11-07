Два автомобиля сбили мужчину в инвалидном кресле в Москве

Фото: Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc

Обстоятельства аварии устанавливаются уполномоченными сотрудниками.

Мужчину в инвалидном кресле сбили на смерть два машины на проезжей части в Москве рядом с метро Белорусская. Об этом написала Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.

По информации ведомства, трагичный случай произошел на Ленинградском проспекте. При этом уточнялось, что погибший мужчина в момент столкновения передвигался в инвалидном кресле прямо по дороге, где поблизости не было пешеходного перехода.

Сбивший мужчину водитель автомобиля марки Peugeot не заметил его. В результате пострадавший отлетел в сторону от сильного удара. Его отбросило на встречную полосу движения. Там на мужчину также наехал другой водитель авто Toyota.

«Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ», — отмечалось в сообщении.

Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места происшествия. По факту произошедшего была инициирована проверка. В настоящий момент уточняются все детали инцидента.

