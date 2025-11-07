Женщина обезглавила возлюбленного после того, как вышла замуж за его сына

Фото: 5-tv.ru

Она продолжала жить на две семьи.

Жительница штата Невада обезглавила своего возлюбленного, а затем вышла замуж за его сына. Об этом сообщает People.

Тело мужчины было найдено обезглавленным в доме. Согласно отчету полиции, мать погибшего обнаружила тело рядом с бутылками с отбеливателем и нашатырным спиртом.

Его партнерша была арестована примерно через неделю после убийства. По ее словам, она ударила мужчину деревянной палкой по голове, когда он пытался принудить ее к сексуальному акту, и не планировала убивать его.

На момент преступления уже была замужем за сыном жертвы. По данным полиции, брак был оформлен, чтобы сын мог помогать женщине с медицинскими проблемами. При этом она и убитый жили вместе ради двоих общих детей.

Адвокат заявил присяжным, что у сына жертвы был мотив для убийства, поскольку он был недоволен вмешательством отца в его жизнь и отношения.

«Сын больше не собирался это терпеть, потому что отец, которого он ненавидел, забрал не только его дом, но и его жену», — сказал юрист.

Суд присяжных, начавшийся 5 ноября, рассматривает доказательства, включая интимные фотографии супружеской пары, сделанные в период подросткового возраста сына. При этом, женщина надеется, что процесс докажет ее невиновности, несмотря на ранние признания в убийстве.

