«За секс»: за что жена хвалит и ругает Виктора Дробыша

Фото, видео: Щербак Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Автор хитов уже 17 лет счастлив в браке с супругой Татьяной.

Жена заслуженного артиста России Виктора Дробыша ругает его за трудоголизм, но хвалит в постели. Об этом рассказал сам композитор корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Мне кажется, что я ангел. Жена бы меня не поддержала», — сказал Виктор Дробыш.

Артист пояснил, что его супруга Татьяна хочет, чтобы он меньше работал. Сам же Дробыш думает иначе. По его мнению, нужно работать еще больше и усерднее.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, за что жена его хвалит, композитор ответил: «За секс».

Виктор Дробыш познакомился с Татьяной в 2007-м. Всего через год после этого влюбленные отправились в ЗАГС. Звездная пара воспитывает двух совместных детей: дочь Лидию и сына Даниила. Кроме того, у Татьяны есть сын от первого брака — Антон.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, Виктор Дробыш признался, что взрослым радоваться труднее.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.