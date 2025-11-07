Суд в Москве запретил изменяющие голос Telegram-боты

Фото: Чернохатова Наталья/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такие сервисы нарушают ряд российских законов.

Ряд голосовых ботов в Telegram запретил Хамовнический суд Москвы. Об этом написало издание «Известия».

Известно, что при помощи таких ботов можно было менять голос в ходе звонков и общения в мессенджере.

Указанные сервисы прошли проверку прокуратурой, которая выяснила, что они предлагают функции по искажению голоса в разговорах. В результате суд принял решение, что такие боты ведут к ощущению безнаказанности у людей, а также подрывают авторитет власти.

Иск подала прокуратура. При этом представители Роскомнадзора, которые выступали ответчиками, в суд не пришли.

По замечанию суда, изменение голоса можно использовать для разных нарушений — от экстремистских призывов до ложных сообщений о терактах. Данные сервисы нарушают законы «О связи», «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности».

Доступ к этим ботам будет заблокирован на территории России.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники вербуют подростков для преступлений в Telegram.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.