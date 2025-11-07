В Якутии охотника нашли мертвым после трех дней поисков

Фото: Скрябин Вадим/ТАСС

Мужчина числился пропавшим с начала ноября.

В Якутии сотрудники Службы спасения республики нашли тело 74-летнего охотника, который числился пропавшим с начала ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации спасателей, тело мужчины обнаружили на расстоянии около двух километров от охотничьего домика. О находке сообщили специалисты Верхневилюйского поисково-спасательного отряда с помощью спутниковой связи.

Охотник 1951 года рождения ушел 25 октября на промысел в район местности Кыыс Кюель (Бодомо) из села Туобуя и не вернулся. Местные жители начали поиски 4 ноября, а спустя два дня к ним присоединились сотрудники Службы спасения. Рядом с домиком спасатели нашли привязанную собаку, однако вторая собака и лошадь, на которой мужчина отправился в тайгу, пропали.

Село Туобуя расположено в Верхневилюйском районе Якутии, примерно в 300 километрах от районного центра. Территория отличается труднодоступностью, что осложнило проведение поисковых мероприятий.

Причины гибели охотника предстоит установить следственным органам

