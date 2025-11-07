Дачник заготовил на зиму 717 свертков наркотиков среди банок с консервами

Фото: 5-tv.ru

Правоохранители обнаружили у 41-летнего жителя Саратова более пяти килограммов запрещенных веществ.

В Саратове сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и приготовлении к сбыту крупной партии наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

При обыске на дачном участке подозреваемого полицейские нашли два пакета с растительной массой, напоминающей коноплю, общей массой более 600 граммов. Мужчина утверждал, что выращивал растения исключительно для личного употребления.

Однако проверка продолжилась в его квартире. Среди банок с домашними консервами оперативники обнаружили 717 свертков с марихуаной. Общий вес изъятого вещества составил около 5,5 килограмма. По версии следствия, весь этот объем предназначался для последующего сбыта.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Изъятые свертки направлены на экспертизу.

Ранее во время заседания Центрального районного суда Хабаровска студент Андрей Морозцев, проходящий по делу о контрабанде и незаконном обороте наркотиков, предпринял попытку самоубийства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, Морозцев страдает редкой неврологической патологией — идиопатической гиперсомнией, из-за которой человек испытывает постоянную и неконтролируемую сонливость. Следствие полагает, что в 2023 году обвиняемый заказал из Индии лекарственное средство, содержащее запрещенное вещество, не оформив необходимые медицинские документы для законного получения препарата.

