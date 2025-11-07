В Благовещенске вор обчистил дом и уснул рядом с награбленным

Фото: 5-tv.ru

Неудачливый преступник был задержан прямо на месте преступления.

В Благовещенске полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который проник в чужой дом с целью ограбления, но уснул, не доведя дело до конца. Об этом сообщает телеграм-канал УМВД России по Амурской области.

Инцидент произошел утром. Хозяйка дома, 55-летняя женщина, вернулась после ночной смены и застала в своем жилище неизвестного мужчину. Она вызвала полицию, и прибывший наряд задержал злоумышленника, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

По данным следствия, ночью мужчина пролез в дом через окно, когда никого не было дома. Он собрал для кражи телевизор и бензопилу, но, решив немного отдохнуть, уснул прямо рядом с собранным имуществом. Именно в таком виде его и обнаружила вернувшаяся хозяйка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

