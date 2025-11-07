Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Janine Schmitz

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Антироссийская риторика западных государств выстраивается на подстрекательствах.

Отставной коммодор Военно-морских сил Великобритании Стив Джерми высказался о словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте о противостоянии с Россией. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.

Как отметил Джерми, обсуждать вероятность победы Североатлантического альянса при возможной прямой конфронтации с Россией нереалистично. Он пояснил, что Москва не показывала намерений для нападения на страны НАТО.

«Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией, — это фантазия», — сказал он.

При этом коммодор подчеркнул, что антироссийская риторика западных государств выстраивается на подстрекательствах, за которые никто не призывается к ответственности. Джерми добавил, что в свою очередь российская сторона действует в рамках собственных четко обозначенных целей.

До этого газета The Guardian передавала, что правительство Великобритании обсуждает возможность применения своих военных сил на Украине, будь то прямое участие в боевых действиях или в рамках миротворческих миссий, которые организуются международной коалицией.

Также агентство Bloomberg сообщало, что власти Великобритании передали Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow. По информации издания, поставка неуказанного количества ракет осуществлялась для того, чтобы «обеспечить Украину запасами в преддверии зимних месяцев».

Ранее, писал 5-tv.ru, в Балтийском море зафиксировали сигналы кораблей-призраков НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.