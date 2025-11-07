Темнокожую проститутку выбросили с балкона пятиэтажного дома в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Инцидент произошел в жилом доме на западе столицы.

В Москве из окна многоквартирного дома выбросили темнокожую проститутку. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на западе столицы — в Дорогомиловском районе. По словам инсайдера, в одной из квартир между мужчиной и девушкой, оказывающей услуги интимного характера, разгорелся конфликт. В результате проститутка с экзотической внешностью была выброшена с балкона пятого этажа.

«Пострадавшую госпитализировали», — уточнил источник.

Мужчину, в свою очередь, задержали сотрудники полиции. По предварительным данным, он может работать в силовых структурах. Свидетели происшествия уверяют: задержанный вел себя неадекватно. По данному факту проводится проверка.

