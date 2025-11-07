Адвокат Джигана прокомментировал план рэпера отнять детей у Самойловой

Адвокат Жорин: ничего не знаю о планах Джигана отнять детей у Самойловой

В начале октября супруги подали на развод.

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал появившуюся информацию о том, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) якобы намерен забрать четверых детей у супруги Оксаны Самойловой после развода. Об этом сообщает издание «Страсти».

«Поскольку я представляю интересы Джигана в бракоразводном процессе и ничего не слышал о таком желании — из этого можно сделать некоторые выводы», — заявил юрист.

Ранее музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов сообщил, что артист намерен самостоятельно воспитывать троих дочерей и сына, настаивая, чтобы дети остались с ним. Однако официального подтверждения этой информации со стороны семьи не поступало.

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова познакомились в 2009 году в московском ночном клубе. Уже через две недели пара отправилась на совместный отдых на Сейшелы, а в декабре 2012 года зарегистрировала брак.

Отношения пары неоднократно становились предметом внимания публики — особенно после кризиса 2020 года, когда артист проходил лечение от алкогольной зависимости. Оксана Самойлова несколько раз заявляла о намерении развестись, однако супруги возобновляли отношения.

В начале октября стало известно, что Самойлова вновь подала на развод.

