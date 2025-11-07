Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

Деревянный человечек полюбился нескольким поколениям и готовится вновь предстать на большом экране.

День рождения отмечает один из самых известных героев сказок. Деревянному мальчику с золотым ключиком — 90 лет. Добрый и наивный, но при этом честный и смелый, он полюбился не одному поколению советских, а затем и российских зрителей. Приключения Буратино и сегодня не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. И сейчас к выходу в прокат готовится новый фильм о герое, созданный при участии Национальной Медиа Группы.

Как Буратино появился на свет? И в чем секрет его популярности — узнал корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Все началось с газетной полосы 90 лет назад. О появлении на свет деревянного мальчика с длинным носом рассказала «Пионерская правда». Еще не успели высохнуть чернила, а литературный папа Карло, писатель Алексей Толстой, взялся за сценарий к первому художественному фильму — «Золотой ключик».

Первый Буратино, главный герой фильма режиссера Птушко, появился на свет 87 лет назад, а после съемок переехал в квартиру режиссера кукольного театра Сергея Образцова, где он живет и по сей день.

У главного хранителя — свой ключик: только ему доверено бережно брать из серванта ту самую куклу, чей образ впервые увидели и полюбили миллионы.

«У нее гнутся руки и ноги там же, где они гнутся у человека. Она может довольно убедительно двигаться», — рассказал главный хранитель музея ГАЦТК Гордий Салтыков.

С первых шагов Буратино показал: он, хоть и деревянный, но живой человечек.

«Этот главный герой в театре, хоть и представитель второго поколения, но с годами он не стареет, как и главные жизненные ценности — любовь и дружба», — отметил журналист.

В главном кукольном театре страны актеры с куклами полвека балансируют в деревянных декорациях, рассказывая историю о добре и зле, их вечной борьбе.

«Разве можно такого мальчика не любить? Причем он, видите, он не красавец, у него длинный нос, выпученные глаза, а его любят», — добавила заслуженная артистка РФ Любовь Тепер.

За 90 лет Буратино стал самым узнаваемым героем, чье имя несколько поколений складывают по слогам, только услышав мелодию.

«Там действительно родилась какая-то внутри этого сказка, какая-то атмосфера удивительная, в том числе из-за удивительной музыки Рыбникова», — считает актер и режиссер Дмитрий Иосифов.

Любимая сказка по мотивам Алексея Толстого теперь помолодела и выходит на широкий экран. Новый проект НМГ благодаря режиссерским аранжировкам сохранил прежний мотив и обрел новое звучание.

«Это вечные ценности, которые нам транслируются большими авторами, большими людьми, которые что-то поняли и доносят это до зрителей», — полагает режиссер фильма «Буратино» Игорь Волошин.

Деревянный мальчик с прической, как у режиссера Волошина, создан с помощью компьютерной графики, а чтобы нарисованный герой ожил, авторы использовали специальную технологию захвата движения.

«Это требует и внимания, и смекалки, и подхода. Что-то, что надо было продумать до мелочей, чтобы это было убедительным», — подчеркнул супервайзер компьютерной графики фильма «Буратино» Александр Пригорный.

Датчики и камеры во время съемок фиксировали все движения и сложную мимику актрисы Виты Корниенко. Затем их оцифровывали и анимировали, чтобы герой получился компьютерный, но живой.

«У него моя мимика, моя моторика, мои движения, мой голос, моя речь. У него даже ямочки мои, еще он чихает, даже в трейлере есть, он чихает точно так же, как я», — заявила актриса, исполнительница роли Буратино Виталия Корниенко.

Наполнил новый фильм-сказку музыкой все тот же композитор Алексей Рыбников, оставив старые хиты и добавив новые. Теперь в фильме «Буратино» поют и танцуют все. Яркие декорации фильма «Буратино» — это целый сказочный мир, где действия происходят и под водой, и в сказочном городе, и в выдуманной Стране дураков. Известных российских артистов в сложном гриме и выразительных костюмах узнать непросто.

«Вот это посвящение Этушу, если помните, у него такие характерные бровки были», — заявил актер, режиссер, продюсер, исполнитель роли Карабаса-Барабаса Федор Бондарчук.

В фильме «Буратино» есть все, чтобы по иному увидеть старую историю о главных человеческих ценностях. Приключения деревянного мальчика — это добрая волшебная сказка для всей семьи, которая выйдет на экраны кинотеатров уже 1 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.