Выступление оперного певца Ильдара Абдразакова отменили в Италии

Против приглашения солиста Мариинки выступила ассоциация с определенной политической позицией.

Русофобия в Европе вышла на пик. В Италии отменили выступление оперного певца, солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова.

Он должен был исполнить заглавную партию в опере «Дон Жуан» в Филармоническом театре Вероны. Однако, против приглашения выступила итальянская ассоциация, пропагандирующая проукраинскую позицию.

В прошлом году эта же организация саботировала сотрудничество Абдразакова со старейшим итальянским театром оперы и балета Сан-Карло.

Цензура и политический контекст на Западе очень сильно влияют на объективное восприятие искусства. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал художник Виктор Сафонкин.

По его словам, за последние годы творчество стало для него единственным способом сохранить внутреннюю свободу и независимость от политической конъюнктуры. Художник отметил, что отношение к русской культуре за рубежом сегодня весьма переменчиво и напрямую зависит от политических обстоятельств.

