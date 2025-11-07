Криптотрейдера из Петербурга Романа Новака и его жену убили в ОАЭ

Фото, видео: Instagram*/ t0r; 5-tv.ru

Семья перебралась в Дубай еще летом после новостей о том, что криптотрейдер присвоил 500 миллионов долларов своих инвесторов.

Известного криптотрейдера из Петербурга Романа Новака и его жену убили в Объединенных Арабских Эмиратах. По предварительным данным, супружескую пару похитили, рассчитывая получить за них выкуп. Но изначальный план сорвался, и злоумышленники расправились со своими жертвами. Что известно о резонансном деле — расскажет корреспондент «Известий» Владислав Харев.

В Дубае семья скандально известного криптобизнесмена жила в частном доме, который они снимали. Стало известно, что 30 июля Роман Новак с женой и детьми перебрался в Объединенные Арабские Эмираты с билетами в один конец. Этот переезд совпал с новостями о том, что криптотрейдер присвоил 500 миллионов долларов своих инвесторов и сбежал из России. И судя по его социальным сетям, деньги на роскошную жизнь у Новака действительно были.

В криминальные сводки Роман попадал и ранее. В 2018 году он был осужден за мошенничество и провел несколько лет в колонии. После освобождения стал часто посещать Дубай. И как раз в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов основал криптостартап Fintopio. Приложение — кошелек для хранения и переводов цифровых активов.

Инвесторам в проекты Новака он предлагал облигации Telegram по сниженной цене перед выходом на биржу, а также токены TON с большой скидкой — при условии, что их нельзя будет продавать три года. Минимальный взнос составлял от одного миллиона долларов. При этом в соцсетях есть информация, что в беседах с будущими инвесторами Новак нередко ссылался на инсайдерскую информацию, якобы полученную из окружения создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

И судя по всему, дела шли успешно: Новак мог позволить себе дорогие подарки для семьи. И даже организовывал своим детям встречи с известными медийными персонами.

У супругов остались две несовершеннолетние дочери. По данным журналистов, из Дубая девочек забрал их дедушка. По прилету в Россию с ним удалось связаться.

«Да, знаю, что что-то произошло. Но что произошло — не знаю. Вы знаете, идет следствие, и я никоим образом не имею никаких полномочий общаться с прессой», — заявил отец Анны Новак Виктор Ерошенко.

По данным журналистов, подозреваемых в похищении и убийстве уже задержали. Все они граждане России, но имена и фамилии пока не известны. В ближайшее время их этапируют в Петербург.

