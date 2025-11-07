Криптоферму в «Газели» выявили в Дагестане

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ущерб от действий майнеров составил полтора миллиона рублей.

Энергетики Дагестана еще долго будут вспоминать этот рейд по борьбе с неплательщиками. Местные майнеры оборудовали мобильную криптоферму в «Газели». Она колесила по дорогам республики и подключались к разным сетям.

Поймать злоумышленников удалось с помощью квадрокоптера с тепловизором. В задержанной машине обнаружили сразу 72 устройства для добычи криптовалют. Все они принадлежали жителю одного из местных сел. А общий ущерб от его действий энергетики оценили в полтора миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти закрыли майнинг-ферму, укравшую электроэнергии на миллиард рублей.

У задержанных изъяли оборудование для майнинга, компьютеры, банковские карты, документы и более семи миллионов рублей наличными. Возбуждены уголовные дела по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), максимальное наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Двое подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.