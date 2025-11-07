Фото: Река Александр/ТАСС

ВС РФ могут освободить этот населенный пункт в течение ближайшей недели.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) завершают зачистку западной части Купянска. За минувшие сутки наши военные освободили еще 16 зданий. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».

По словам бойца, в выполнении этого задания очень хорошо помогают расчеты БПЛА. Так, за день беспилотники, как уточнил «Лаврик», сожгли три пикапа с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Зачистку города выполняем уверенно, спокойно в соответствие с поставленными задачами», — отметил командир.

Он добавил, что за сутки ВС РФ освободили семь зданий на улице Левадный въезд, шесть — на 1-й Западной и еще три — на Сеньковской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военнослужащие могут полностью освободить Купянск в течение ближайшей недели. Об этом также сообщал «Лаврик». До этого российская армия уничтожила пять пикапов с боевиками ВСУ на подступах к городу.

