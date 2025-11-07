Жители элитного ЖК в центре Москвы требуют снести незаконную пристройку

Фото, видео: 5-tv.ru

Из-за нее возросла нагрузка на фундамент, предугадать, что будет с домом дальше — невозможно.

Жильцы премиального комплекса в самом центре столицы требуют снести незаконную пристройку. Один из собственников самовольно захватил кусок двора и увеличил свою квартиру на несколько десятков квадратных метров.

Соседи утверждают, что их подписи в протоколе общего собрания — были подделаны. Как выяснилось, среди фигурантов громкого судебного разбирательства — застройщик и руководитель управляющей компании. «Известия» провели собственное расследование. Детали расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В Мещанском суде идет масштабный жилищный спор. Собственники столичного ЖК хотят справедливости, требуют снести незаконную пристройку, которая угрожает их дому.

«Она является незаконной, за нее жильцы не голосовали, они утверждают, что подписи их подделаны», — заявил адвокат, представитель собственника Олег Суханов.

Жильцы дома на Садовнической судятся из-за незаконной пристройки на первом этаже. Согласия не давали, а их подписи подделали.

Некая Надежда Домокурова, которая, по официальным данным, никогда не работала, но смогла купить квартиру за 200 с лишним миллионов рублей, пристроила к ней веранду. Комментариев по этому поводу не дает ни она, ни ее адвокат. Соседи подозревают: чтобы получить на это разрешение, и были подделаны их подписи.

«Можете видеть подпись, даже на мою не похожа», — пожаловалась жительница ЖК.

Нарушает фасад, захватывает часть дома и, по оценке экспертов, всерьез угрожает безопасности здания. По результатам независимой экспертизы нагрузка на фундамент выросла на 15 тонн. Предугадать, как в будущем поведет себя дом, невозможно, трагических примеров масса. Для таких спорных объектов нужно согласие всех, но большинство жильцов протокол общего собрания даже не видели.

«Мы между собой, когда общаемся, не можем найти ни одного человека, который бы проголосовал за, а по документам получается, что все за», — пожаловалась жительница дома Ольга Коксенкова.

Домом на Садовнической улице управляет компания «Стейт сервис», ее возглавляет Сергей Юдин, застройщик «ГАЛС-Девелопмент». Между ними давняя связь. Предыдущая компания Юдина «Стейт ЛТД» управляла другим комплексом «Галса», «Литератор», собственники которого судятся уже восемь лет. Одним покупателям застройщик предложил квартиры с каминами, другим место под теневой навес, но чтобы построить его, хозяйка одной из квартир самовольно заложила дымоход, идущий от другой.

«Обнаружили строительный мусор в квартире, оперативники допросили бригадира сверху, который написал объяснение, что да, он уничтожил дымоход», — отметил представитель собственника Давид Кириленко.

Ситуация один в один как в ЖК на Садовнической. Тот же руководитель УК, тот же застройщик и конфликт из-за пристройки. Все по той же схеме, с одной разницей: тут в принципе никто не предъявил никаких подписей, даже сфабрикованных, и глава УК, судя по всему, знал об этом.

«То, что не было собрания, я вам совершенно ответственно говорю, как это получилось, это вопрос не к нам», — сообщил генеральный директор управляющей компании Сергей Юдин.

В вопросе за них разобрался суд и постановил снести пристройку, но она по-прежнему там. Представитель ее владельца утверждает, что конфликт был заложен застройщиком изначально.

«Всем распоряжался застройщик, как только заложено конструктивное противоречие, будет конфликт. Одни хотят камины, а этот говорил, я купил пентхаус, хочу на террасе дышать чистым воздухом», — заявил представитель собственника Евгений Именитов.

Но девелопер в обоих случаях ответственность с себя снимает.

«В адрес нашей компании от собственников ЖК „Wine House“ и ЖК „Литератор“ не поступало исков и претензий как к девелоперу. Указанные в запросе разбирательства касаются исключительно взаимоотношений между собственниками», — сообщили в пресс-службе «Галс».

При этом и там, и там управляющими компаниями по странному совпадению руководит один и тот же человек, Сергей Юдин, давно работающий в тесной связке с застройщиком.

«Строительные компании, которые строят дом ЖК, они как правило организуют и управляющую компанию. Когда своя управляющая компания, она там все подтвердит», — пояснил депутат Госдумы Евгений Марченко.

По словам экспертов, 80% протоколов общего собрания — подделка. Подлинность собранных документов Мосжилинспекция не проверяет. Депутаты Госдумы собираются приравнять подделку протоколов общего собрания к уголовной ответственности, хотят даже ввести отдельную статью за фальсификацию подписей, а Мосжилинспекцию наделить дополнительными обязанностями.

«Жилищная инспекция при появлении, например, обращения от 10% собственников, что они не принимали участие в собрании, должна выйти на внеочередную проверку, сама обратиться в суд», — добавила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Пока добиваться законности приходится самим жильцам. В ЖК «Wine House», со слов собственников, подделали более 70 подписей. Кто сфальсифицировал протокол собрания и как эти бумаги вообще приняли, теперь разбираться суду.

