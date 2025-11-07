Мать-кукушка: туристка продала 12-летнюю дочь в секс-рабство в Токио и уехала

Жительница Таиланда продала 12-летнюю дочь в секс-рабство в Токио и уехала

Женщина лично проинструктировала ребенка, как оказывать интимные услуги.

Жительница Таиланда устроила свою 12-летнюю дочь работать проституткой в токийском массажном салоне, после чего покинула Японию. Об этом сообщает The Asahi Shimbun со ссылкой на столичное управление полиции.

Девочка, не знавшая японского и английского языков, провела в неволе три месяца, пока не смогла самостоятельно обратиться за помощью в иммиграционную службу.

«Я не могу припомнить столь вопиющего случая торговли людьми», — заявил один из следователей, участвующих в расследовании.

Полиция арестовала 51-летнего управляющего салоном за нарушение закона о детском труде и рассматривает дело как торговлю людьми.

По данным следствия, мать привезла дочь в Японию в конце июня по туристической визе. После прибытия они сразу направились в заведение в районе Бунке, где женщина лично проинструктировала ребенка, как оказывать интимные услуги.

На следующее утро она исчезла, оставив девочку одну. Подросток жила в помещении салона, получая лишь минимальные средства на еду, и несколько раз безуспешно пыталась связаться с матерью через социальные сети.

Инцидент получил развитие в середине сентября, когда девочка обратилась в Токийское региональное бюро иммиграционной службы. Сотрудники учреждения связались с полицией, специализирующейся на борьбе с нелегальным секс-бизнесом. Следователи установили, что в Таиланде ребенок жила с бабушкой и дедушкой в северном регионе страны, пока мать работала за границей.

Власти работают над возвращением девочки на родину, уделяя особое внимание ее психологической реабилитации. Полиция также расследует возможные связи между матерью и владельцем салона, подозревая наличие организованной преступной сети.

