На виду у всех: в Таиланде арестовали израильскую пару за секс у водопада

В Таиланде арестовали израильскую пару за секс у водопада

Фото: www.globallookpress.com/Andreas Rose

Итогом инцидента стало видео для взрослых.

На популярном у туристов острове Ко Пханган в Таиланде задержали двух граждан Израиля за непристойное поведение в общественном месте. Об этом сообщает Thaiger со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел у водопада Ванг Сай Тонг, где пара занялась сексом средь бела дня на глазах у других туристов. Очевидцы сняли происходящее на видео, ролики быстро распространились в соцсетях и вызвали волну возмущения среди местных жителей и путешественников.

После появления видео власти острова немедленно инициировали расследование. По указанию главы района, сотрудники полиции и иммиграционной службы установили личность туристов и задержали их в арендованном доме в подрайоне острова.

Официальные лица доставили нарушителей в иммиграционный офис для допроса. Оба признали, что именно они изображены на видео, и подтвердили, что занимались сексом у водопада.

Полиция предъявила туристам обвинение в совместном совершении постыдного поступка в общественном месте путем обнажения или непристойного поведения. Пару доставили в полицейский участок, где началось судебное разбирательство.

Представители полиции подчеркнули, что подобное поведение не только противоречит законодательству страны, но и оскорбляет культурные традиции Таиланда и портит имидж популярного туристического направления.

Местные власти и представители туристической отрасли вновь напомнили иностранным путешественникам о необходимости уважать местные обычаи и общественные нормы, особенно при посещении природных достопримечательностей и храмов.

