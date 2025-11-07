Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетнего Сайфуллы

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали о четырехлетнем Сайфулле из Башкирии.

У мальчика сложное генетическое заболевание, которое вызывает нарушение сердечного ритма. Ребенок быстро устает и часто теряет сознание. Таблетки уже не помогают. Срочно требуется сразу две операции стоимостью чуть более миллиона рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

