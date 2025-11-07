«Очень переживаю»: врач запретил Лолите Милявской есть сало

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Этот мясной деликатес грозит испортить певице улыбку.

Врач запретил певице Лолите Милявской есть сало. Об этом исполнительница хита «На Титанике» рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Мне врач запретил есть сало», — заявила артистка, добавив, что очень сильно переживает по этому поводу.

Этот мясной деликатес грозит оставить артистку без зубов.

«Оно (сало. — Прим.ред.) застревает в винирах. Когда ты ковыряешь в зубах, то можешь просто снять винир», — объяснила Лолита Милявская.

Певица добавила, что раньше она ела сало в огромном количестве. Теперь же исполнительница этого не делает. В частности, еще и потому, что этот продукт дает нагрузку на поджелудочную.

