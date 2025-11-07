Прогорела? Татьяна Буланова закрыла подаренный мужем ресторан

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Заведение позиционировалось как современное гастрономическое пространство.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова объявила о закрытии своего ресторана «Гастрономика по-новому», открывшегося в 2023 году. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.

«У всего есть свое начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это время», — написала Буланова.

Звезда не уточнила причины прекращения работы заведения, однако, по открытым данным, ресторан с момента открытия испытывал финансовые трудности.

Как сообщалось ранее, деньги на открытие проекта певице предоставил ее супруг, бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев. Инвестиции в ресторан оценивались примерно в 50 миллионов рублей. Однако по итогам 2024 года бизнес показал убыток в размере около 16 миллионов рублей.

«Гастрономика по-новому» находился в Санкт-Петербурге на улице Марата, 5. Он позиционировался как современное гастрономическое пространство с акцентом на итальянскую кухню с авторскими рецептами и уютную атмосферу. Заведение транслировало семейные ценности. Буланова участвовала в запуске, присутствовала на открытии и приглашала поклонников посетить заведение. Руднев занимался управлением рестораном, а Буланова была лицом проекта.

