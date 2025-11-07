Лидеры Узбекистана и Туркмении поговорили с Трампом на русском языке

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба президента Узбекистана

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На встрече присутствовали лидеры всех пяти стран Центральной Азии.

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов общались с президентом США Дональдом Трампом на русском языке на прошедшем 6 ноября в Вашингтоне саммите «Центральная Азия + США» (C5+1). Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече присутствовали лидеры всех пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон выступали на государственных языках своих стран, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — единственный из делегатов, кто выбрал английский язык.

Форум «Центральная Азия + США» стал важной вехой десятилетнего сотрудничества между Вашингтоном и странами региона. В ходе переговоров стороны обсудили развитие партнерства в сферах энергетики, экономики, безопасности и технологий.

Ключевыми темами стали: соглашения о добыче и поставках критически важных минеральных ресурсов, необходимых для американской промышленности; укрепление региональной безопасности и координации усилий перед внешними вызовами в Евразии; развитие инфраструктуры, торговли и транспортной связности между странами региона.

Президент Трамп подчеркнул стратегическую значимость региона и стремление к созданию крепких альянсов на основе справедливой торговли и взаимных интересов. Центральноазиатские лидеры отметили новую эру сотрудничества с США, видя в этом шанс балансировать влияние крупных соседей и получить доступ к американским технологиям и возможностям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.