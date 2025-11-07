«Не хотела петь ретро»: Алсу рассказала о своем главном хите

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В 1999 году певица училась за границей, слушала хип-хоп и не хотела исполнять немодные песни.

Заслуженная артистка Российской Федерации Алсу призналась, что она не хотела брать в репертуар свой главный хит — песню «Зимний сон». Об этом певица рассказала 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

В беседе с журналистами исполнительница уточнила, что все артисты мечтают о той самой песне, которая станет классикой

«Мы просто создаем песню в надежде на, что она полюбится, а там уже лотерея», — сказала Алсу.

Певица также рассказала, что свой главный хит — песню «Зимний сон — она сначала не хотела исполнять. Даже тогда, в 1999 году, эта композиция, как пояснила артистка, звучала как ретро. В то время 15-летней Алсу хотелось петь только модные песни. В итоге продюсеру все же удалось уговорить свою подопечную взять в репертуар «Зимний сон». Теперь Алсу понимает: он был прав.

«По сей день я пою песню „Зимний сон“. Она является моей визитной карточкой. Мне кажется, эта композиция стала той самой классикой», — сказала Алсу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Алсу рассказала, кем мечтает стать ее дочь Сафина. Наследнице звезды не так давно исполнилось 18 лет. Девушка хочет связать свою жизнь с наукой.

