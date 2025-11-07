Девятиклассник из Приморья получил медаль за спасение женщин от медведя

Фото: zspk.gov.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел летом этого года в окрестностях села Самарка.

В Приморском крае 15-летний Тимофей Поляков из села Чугуевка был удостоен медали «За проявленное мужество». Он спас нескольких женщин от медведя. Награду юному герою вручил сенатор от региона Александр Ролик в рамках всероссийской акции «Дети-герои». Об этом сообщили в региональном Законодательном Собрании.

Инцидент произошел летом этого года в окрестностях села Самарка. Группа из пяти женщин собирала дикоросы, когда неподалеку появился медведь. Девятиклассник, заметив опасность, не растерялся: вместо того чтобы спасаться сам, он обошел зверя по лесу и помог пенсионеркам выйти на безопасное расстояние. Благодаря его решительным действиям никто не пострадал.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке. Сенатор Александр Ролик отметил, что в этом году на получение награды были представлены 200 детей из 60 регионов России, и каждый из них — пример мужества и гражданской ответственности.

«Юнармеец по-другому поступить не мог — воспитанный такими родителями, педагогом и военным. Огромное спасибо им за сына, а Тимофею — за гражданскую позицию, за ту веру в нашу страну и в свой родной край, которую он несет всем», — подчеркнул спикер регионального парламента Антон Волошко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.