Силы ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами

Атака была отражена в небе над Крымом, Брянской, Курской и Калужской областями.

В ночь на 7 ноября российские силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Министерство обороны сообщает, что пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Республики Крым, а еще три — в воздушном пространстве Брянской области. Два дрона нейтрализовали над Курской областью, и один — в небе над Калужской областью.

По информации 5-tv.ru, в ночь на 6 ноября российская система противовоздушной обороны нейтрализовала 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали несколько регионов страны.

